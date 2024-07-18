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28-летний форвард Серу Гирасси стал игроком дортмундской «Боруссии»

28-летний форвард Серу Гирасси стал игроком дортмундской «Боруссии»
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Дортмундская «Боруссия» официально объявила о переходе 28-летнего нападающего Серу Гирасси, ранее выступавшего за «Штутгарт». Контракт с футболистом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Фото: ФК «Боруссия» Дортмунд

Ранее в СМИ появлялась информация, что «шмели» приобретут Гирасси за € 18 млн.

В минувшем сезоне гвинейский футболист принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 30 голами и тремя результативными передачами. В общей сложности Гирасси провёл на поле 2380 минут. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

По итогам минувшего сезона чемпионата Германии «Штутгарт» набрал 73 очка и занял второе место. «Боруссия» заработала 63 балла и расположилась на пятой строчке.

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