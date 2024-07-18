«Лион» объявил о подписании нападающего сборной Грузии Микаутадзе

Нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе перешёл из «Метца» в «Лион». Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.

Стороны подписали соглашение, рассчитанное до лета 2028 года. Отметим, что ранее в СМИ появлялась информация о срыве трансфера Микаутадзе в «Монако».

В минувшем сезоне 23-летний Жорж Микаутадзе принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и четырьмя результативными передачами.

Напомним, Жорж Микаутадзе стал лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата Европы — 2024. Форвард оказался единственным, кто отметился тремя забитыми мячами на этой стадии турнира. Сборная Грузии дошла до 1/8 финала Евро-2024, где со счётом 1:4 уступила Испании.