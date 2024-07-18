Месси оказался на 10 строчек выше Роналду в топ-100 лучших спортсменов XXI века от ESPN

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси на 10 строчек опередил форварда «Аль-Насра» и Португалии Криштиану Роналду в топ-100 лучших спортсменов XXI века по версии ESPN.

Месси занял третье место в этом рейтинге, уступив теннисистке Серене Уильямс (второе место) и пловцу Майклу Фелпсу (первое место). Роналду расположился на 13-й строчке.

В 2022 году Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира, проходивший в Катаре. В нынешнем июле нападающий вместе с аргентинской национальной командой завоевал Кубок Америки. В финале этого турнира была обыграна сборная Колумбии со счётом 1:0. Единственный гол во встрече забил нападающий Лаутаро Мартинес. Сам Месси был заменён во втором тайме из-за травмы лодыжки.

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Лионель Месси сыграл в теннис: