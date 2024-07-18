БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Судьи не знают трактовок правил». Кроос — об игре рукой Кукурельи в матче с Германией

«Судьи не знают трактовок правил». Кроос — об игре рукой Кукурельи в матче с Германией
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос высказался относительно эпизода, произошедшего на 106-й минуте матча 1/4 финала Евро-2024 с Испанией (2:1), когда после удара хавбека бундестим Джамала Мусиалы мяч в штрафной попал в руку защитнику «Фурия Роха» Марку Кукурелье, однако главный судья встречи Энтони Тейлор не назначил пенальти.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51'     1:1 Вирц – 89'     2:1 Мерино – 119'    
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет

«Я сдерживался до сегодняшнего дня (улыбается). Сначала я вообще не увидел, что это была относительно явная рука, поэтому в моменте не был расстроен решением судьи. Разумеется, потом обратил внимание на действия арбитра. Когда я увидел этот эпизод позже, то разозлился… Давайте оставим всё как есть.

На поле я ошибочно доверился ему [судье]. Думаю, мне следовало хотя бы взглянуть на данный эпизод. Однако сами судьи не знают на 100%, как трактовать моменты. Единственное, что нам оставалось сделать — принять случившееся», — приводит слова Крооса Marca со ссылкой на подкаст Einfach mal Luppen.

Материалы по теме
Фото
Фото: момент с игрой Кукурельи рукой в штрафной в матче Испания — Германия

Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android