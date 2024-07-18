«Судьи не знают трактовок правил». Кроос — об игре рукой Кукурельи в матче с Германией

Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос высказался относительно эпизода, произошедшего на 106-й минуте матча 1/4 финала Евро-2024 с Испанией (2:1), когда после удара хавбека бундестим Джамала Мусиалы мяч в штрафной попал в руку защитнику «Фурия Роха» Марку Кукурелье, однако главный судья встречи Энтони Тейлор не назначил пенальти.

«Я сдерживался до сегодняшнего дня (улыбается). Сначала я вообще не увидел, что это была относительно явная рука, поэтому в моменте не был расстроен решением судьи. Разумеется, потом обратил внимание на действия арбитра. Когда я увидел этот эпизод позже, то разозлился… Давайте оставим всё как есть.

На поле я ошибочно доверился ему [судье]. Думаю, мне следовало хотя бы взглянуть на данный эпизод. Однако сами судьи не знают на 100%, как трактовать моменты. Единственное, что нам оставалось сделать — принять случившееся», — приводит слова Крооса Marca со ссылкой на подкаст Einfach mal Luppen.

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