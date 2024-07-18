Натхо: Алексей Березуцкий — сумасшедший человек

Футболист «Партизана» Бибрас Натхо вспомнил свой период игры за московский ЦСКА.

«Самая смешная история за период моей карьеры в России? Этих историй очень много, все не вспомню. Например, Алексей Березуцкий — сумасшедший человек, он делал много безумных вещей, когда мы вместе играли за ЦСКА (смеётся.) Что конкретно он делал? Я не могу вам рассказать. У меня ко всем из той команды хорошее отношение, я скучаю по ребятам. У нас была отличная команда, мы вместе добивались успеха. Я хорошо помню еще Сейду Думбия — он не тренировался и почти в каждой игре забивал. В нашей команде были таланты, которым не нужно было тренироваться, а только играть», — приводит слова Натхо «РБ Спорт».

Бибрас Натхо защищал цвета казанского «Рубина» с 2010 по 2013 год. Затем футболист на полгода уехал из РПЛ, после чего присоединился к московскому ЦСКА. В стане армейцев он выступал до конца сезона-2017/2018.

Березуцкий выступал за ЦСКА с 2001 по 2018 год, стал с командой шестикратным чемпионом России, завоевал семь Кубков России и Кубок УЕФА (2005). В 2021–2022 годах он был главным тренером ЦСКА.