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«Манчестер Сити» объявил о подписании 20-летнего вингера Савио

«Манчестер Сити» объявил о подписании 20-летнего вингера Савио
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«Манчестер Сити» объявил о подписании контракта с 20-летним крайним нападающим Савио. Трудовое соглашение рассчитано до 2029 года.

Фото: ФК «Манчестер Сити»

«Я так счастлив присоединиться к «Манчестер Сити» — чемпиону Премьер-лиги и обладателю трофея клубного чемпионата мира. Все знают, что на текущий момент это лучшая команда в мире, так что находиться здесь для меня очень волнительно», — приводит слова Савио пресс-служба «горожан».

В минувшем сезоне Савио выступал в «Жироне» на правах аренды (игрок принадлежал «Труа»). Он принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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