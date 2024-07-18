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«Барселона» может перехватить у «Галатасарая» Вендела

«Барселона» может перехватить у «Галатасарая» Вендела
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Каталонская «Барселона» может перехватить у «Галатасарая» полузащитника «Зенита» Вендела. Об этом сообщает Fanatik.

По сведениям источника, представители каталонского клуба связались с менеджментом «Зенита» и агентами игрока. Турецкая команда уже обо всем договорилась с сине-бело-голубыми. Но теперь решающую роль играет интерес к бразильцу от «Барселоны».

Ранее в СМИ появлялась информация, что санкт-петербургский «Зенит» согласился продать полузащитника Вендела в турецкий «Галатасарай», а контракт между клубом и игроком согласован.

В прошедшем сезоне хавбек принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 20 млн.

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