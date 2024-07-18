Соболев, которого связывают с «Зенитом», включён в заявку «Спартака» на новый сезон РПЛ

Московский «Спартак» внёс нападающего Александра Соболева в заявку на новый сезон Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что форвард москвичей Александр Соболев близок к переходу в санкт-петербургский «Зенит».

Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.

По итогам сезона-2023/2024 красно-белые заняли пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с 50 очками.