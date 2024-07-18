БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Франция сама высмеивала Месси за его рост». Отец Энцо встал на защиту критикуемого сына

«Франция сама высмеивала Месси за его рост». Отец Энцо встал на защиту критикуемого сына
Аудио-версия:
Комментарии

Рауль Фернандес, являющийся отцом полузащитника сборной Аргентины и «Челси» Энцо Фернандеса, высказался в защиту своего сына, которого обвинили в расизме после того, как он вместе с партнёрами по «альбиселесте» спел оскорбительную песню в адрес игроков Франции. Инцидент произошёл во время празднования сборной Аргентины победы в финале Кубка Америки — 2024.

«Я знаю, кто мой сын. Он не такой! Он не расист, никогда им не был! Европейцу трудно понять нашу футбольную культуру, например, песни и празднования. Энцо записал это видео в неподходящий момент. Это было плохо, он даже не понимал, что поёт.

В 2014 году, когда Германия обыграла нас, они говорили, что мы невежды. В 2018 году сборная Франции высмеивала Месси за его рост. Однако мы никогда не заявляли, что подвергаемся дискриминации», — приводит слова отца Энцо All About Argentina со ссылкой на TNT Sports в соцсети Х (ранее Twitter).

Материалы по теме
Родриго Де Пауль встал на защиту Энцо Фернандеса на фоне расистского скандала

Футболисты сборной Аргентины исполняют кричалку про Францию:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android