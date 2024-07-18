«Франция сама высмеивала Месси за его рост». Отец Энцо встал на защиту критикуемого сына

Рауль Фернандес, являющийся отцом полузащитника сборной Аргентины и «Челси» Энцо Фернандеса, высказался в защиту своего сына, которого обвинили в расизме после того, как он вместе с партнёрами по «альбиселесте» спел оскорбительную песню в адрес игроков Франции. Инцидент произошёл во время празднования сборной Аргентины победы в финале Кубка Америки — 2024.

«Я знаю, кто мой сын. Он не такой! Он не расист, никогда им не был! Европейцу трудно понять нашу футбольную культуру, например, песни и празднования. Энцо записал это видео в неподходящий момент. Это было плохо, он даже не понимал, что поёт.

В 2014 году, когда Германия обыграла нас, они говорили, что мы невежды. В 2018 году сборная Франции высмеивала Месси за его рост. Однако мы никогда не заявляли, что подвергаемся дискриминации», — приводит слова отца Энцо All About Argentina со ссылкой на TNT Sports в соцсети Х (ранее Twitter).

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