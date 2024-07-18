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«Динамо» проявляет интерес к 23-летнему защитнику «Боавишты» — zerozero

«Динамо» проявляет интерес к 23-летнему защитнику «Боавишты» — zerozero
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Московское «Динамо» заинтересовано в услугах 23-летнего правого защитника «Боавишты» Педру Мальейро. Об этом сообщает zerozero.

По информации источника, сумма отступных за португальского футболиста составляет € 15 млн.

Мальейро выступает в составе взрослой команды «Боавишты» с 2021 года. За этот период он принял участие в 79 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

В минувшем сезоне правый защитник сыграл 25 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал два ассиста.

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