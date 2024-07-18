Денис Адамов — о решении перейти в «Зенит»: как можно конкуренции бояться?

Вратарь «Зенита» Денис Адамов высказался о своём переходе в петербургский клуб

— Не боялись конкуренции? Потому что на тот момент были в обойме равные, так скажем, по уровню Кержаков и Васютин, многоопытные.

— Да ну, как можно конкуренции бояться? Понятное дело, если ты переходишь в самую сильную команду, то конкуренция будет, без неё никак не может быть. Так же можно сказать и про «Сочи», где была сумасшедшая конкуренция, сумасшедший уровень вратарей, и я там без всякого опыта и игры в Премьер-Лиге. Но опять же, поехал же туда, и видите, как всё хорошо сложилось. И поэтому такие же мысли и по «Зениту» были, что конкуренцию никто никогда не отменяет и нужно идти конкурировать, если ты хочешь быть в лучшей команде, – сказал Адамов в интервью YouTube-каналу «СБГ Истории».

В минувшем сезоне Адамов провёл 16 матчей, из которых шесть сыграл «на ноль», в остальных пропустил 10 мячей.

По итогам сезона «Зенит» выиграл все три внутренних трофея: чемпионат России, Кубок России и Суперкубок России.