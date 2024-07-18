Вендел принял предложение «Галатасарая» — Fanatik

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел принял предложение «Галатасарая» о переходе в турецкий гранд. Об этом сообщает Fanatik.

По информации источника, на текущий момент между санкт-петербургским и турецким клубами больше не осталось разногласий относительно цены за трансфер футболиста. Подчёркивается, что ранее «Зенит» требовал у «Галатасарая» € 20 млн за приобретение 26-летнего полузащитника.

В минувшем сезоне хавбек принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 20 млн.

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