Глава КФФ — о Черчесове: казахи — народ воинственный, нам нужен показательный лидер

Глава Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов рассказал, почему пригласил Станислава Черчесова на пост главного тренера национальной команды страны.

«Всё объяснимо – дело в адаптивности. И самого тренера, и игроков к нему. Мы же родственные души, поэтому выбор пал на российского специалиста. Конечно, у нас были разные варианты, в том числе тренеры из Европы. Но есть такая история, как модель компетенций. Она складывается из знаний, из личных качеств и опыта. И мы бы в данном случае внимание акцентировали на этом. Мы ведь в Казахстане — народ воинственный, нам нужен показательный лидер», — приводит слова Барменкулова «РБ Спорт».

3 июня стало известно, что Станислав Черчесов занял должность главного тренера сборной Казахстана по футболу. Предыдущим местом работы 60-летнего российского специалиста был венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года.