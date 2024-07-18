«Марсель» объявил о трансфере Мэйсона Гринвуда из «Манчестер Юнайтед»

«Марсель» официально объявил о покупке 22-летнего крайнего нападающего Мэйсона Гринвуда, ранее принадлежавшего «Манчестер Юнайтед».

Фото: ФК «Марсель»

В минувшем сезоне английский футболист выступал за «Хетафе» на правах аренды. Он принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Трудовое соглашение Гринвуда с «Манчестер Юнайтед» было рассчитано до лета 2025-го. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Гринвуд является воспитанником академии «красных дьяволов». В составе взрослой команды «Манчестер Юнайтед» нападающий сыграл 129 матчей во всех соревнованиях, где забил 35 голов и сделал 12 ассистов.

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