Лев Яшин — лучший вратарь всех времён по версии FourFourTwo
Авторитетное британское издание FourFourTwo представило рейтинг из 32 лучших вратарей в истории футбола.
Легендарный вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин занял первое место в этом рейтинге. На второй строчке расположился голкипер «Баварии» Мануэль Нойер. Замыкает тройку лидеров экс-вратарь сборной Англии Гордон Бэнкс.
Десятка лучших вратарей всех времён по версии FourFourTwo:
- Лев Яшин (СССР).
- Мануэль Нойер (Германия).
- Гордон Бэнкс (Англия).
- Икер Касильяс (Испания).
- Рикардо Самора (Испания).
- Зепп Майер (Германия).
- Джанлуиджи Буффон (Италия).
- Петр Чех (Чехия).
- Петер Шмейхель (Дания).
- Дино Дзофф (Италия).
Напомним, Яшин выступал в составе московского «Динамо» с 1949 по 1971 год.
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