Лев Яшин — лучший вратарь всех времён по версии FourFourTwo

Авторитетное британское издание FourFourTwo представило рейтинг из 32 лучших вратарей в истории футбола.

Легендарный вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин занял первое место в этом рейтинге. На второй строчке расположился голкипер «Баварии» Мануэль Нойер. Замыкает тройку лидеров экс-вратарь сборной Англии Гордон Бэнкс.

Десятка лучших вратарей всех времён по версии FourFourTwo:

Лев Яшин (СССР). Мануэль Нойер (Германия). Гордон Бэнкс (Англия). Икер Касильяс (Испания). Рикардо Самора (Испания). Зепп Майер (Германия). Джанлуиджи Буффон (Италия). Петр Чех (Чехия). Петер Шмейхель (Дания). Дино Дзофф (Италия).

Напомним, Яшин выступал в составе московского «Динамо» с 1949 по 1971 год.

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