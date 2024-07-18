Игрок «Химок» Терехов: для Артиги футбол — это в первую очередь игра

Защитник «Химок» Сергей Терехов рассказал о работе с новым главным тренером Франком Артигой.

– Испанец Франк Артига, который пришёл на смену Талалаеву, так же строг с игроками или всё-таки при нём более такая демократичная обстановка?

– Во-первых, он европеец. У него, наверное, немного другой подход к тренировочному процессу, к игре. Для него, наверное, футбол – это в первую очередь игра. Он хочет, чтобы футболисты получали удовольствие на поле, а не выходили, условно, работать с боязнью ошибки. Поэтому, конечно, он более демократично общается с футболистами. Думаю, что это присуще всем европейским тренерам. Даже тем, кто работает у нас в чемпионате России, – приводит слова Терехова «РБ Спорт».

28 июня «Химки» объявили о назначении Артиги.

Франк Артига возглавлял «Родину» с января 2024 года после увольнения Дмитрия Парфёнова. Под руководством испанца команда завершила сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на пятом месте. Команда набрала 55 очков за 34 матча. Ранее специалист долгое время тренировал молодёжные и юношеские команды «Барселоны».

Напомним, «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Первой лиги в сезоне-2023/2024. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу. «Химки» выиграли чемпионат Первой лиги во второй раз, впервые это произошло в 2006 году.