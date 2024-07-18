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«Челси» продолжает платить Грэму Поттеру £ 800 000 ежемесячно после его увольнения — DM

«Челси» по-прежнему выплачивает бывшему главному тренеру Грэму Поттеру около £ 200 000 (€ 237 000) каждую неделю после его увольнения в апреле 2023 года. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, согласно имевшемуся контракту, лондонский клуб продолжит выплачивать £ 800 000 (€ 950 000) ежемесячно до октября 2024 года.

В случае если Поттер будет назначен на должность нового главного тренера сборной Англии после ухода с этого поста Гарета Саутгейта, Футбольная ассоциация Англии выплатит «Челси» £ 1 млн (€ 1,1 млн).

Напомним, «синие» назначили Поттер на пост главного тренера в сентябре 2022 года. Подчёркивалось, что они заплатили «Брайтону» £ 21 млн (€ 24,9 млн) в качестве компенсации за досрочный уход английского специалиста.

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