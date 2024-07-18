Президент Казахстанской федерации футбола Барменкулов: Черчесова подкупила наша открытость

Глава Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов поделился мыслями о том, почему Станислав Черчесов принял предложение возглавить национальную команду страны.

«С ним была беседа. Догадываюсь, что его подкупила наша открытость, наша максимальная прозрачность, что мы представляем собой. Мы показали, что футбол в Казахстане в последние годы только начинает развиваться, только сейчас пришёл «футбольный бум», – приводит слова Барменкулова «РБ Спорт».

3 июня стало известно, что Станислав Черчесов занял должность главного тренера сборной Казахстана по футболу. Предыдущим местом работы 60-летнего российского специалиста был венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года.