«Манчестер Юнайтед» объявил о покупке защитника Лени Йоро, которого вёл «Реал»

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о приобретении 18-летнего центрального защитника Лени Йоро, ранее выступавшего за «Лилль». Контракт с французским футболистом подписан до лета 2029 года.

«Подписание контракта с клубом, обладающим таким статусом и амбициями, как «Манчестер Юнайтед», в самом начале моей карьеры — невероятная честь. После первых же бесед с клубом был представлен чёткий план того, как я могу развиваться в Манчестере в рамках этого захватывающего проекта. Также была проявлена большая забота ко мне и моей семье.

Я знаю об истории молодых игроков «Манчестер Юнайтед» и чувствую, что этот клуб может быть идеальным местом для раскрытия моего потенциала и реализации моих амбиций. Не могу дождаться начала работы», — заявил Йоро для официального сайта «красных дьяволов».

Лени Йоро Фото: manutd.com

В минувшем сезоне Йоро принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: