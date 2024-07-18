Босс «Фламенго» перепутал главу «Зенита» Медведева с бывшим президентом России

Руководитель «Фламенго» Маркос Браз, выступая в прямом эфире одного из бразильских подкастов, в котором он рассказывал о потенциальном трансфере полузащитника «Зенита» Клаудиньо, перепутал председателя правления сине-бело-голубых Александра Медведева с бывшим президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

«Тот, кто стоит за командой [«Зенитом»], был президентом России. Мы не тащим игрока [Клаудиньо] из клуба без истории», — приводит слова Браза Goleada Info.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Клаудиньо близок к переходу во «Фламенго». Однако, как подчёркивало издание Globo, бразильский клуб и сине-бело-голубые не пришли к соглашению относительно формы оплаты. «Зенит» согласен на рассрочку, но в меньшем объёме, чем было предложено «Фламенго».

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