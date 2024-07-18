Глава КФФ Барменкулов: одна из задач Черчесова – чтобы футболисты сборной уезжали в Европу

Глава Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов рассказал о том, какая задача стоит перед главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

«Он [Черчесов] личность в Европе узнаваемая. И нам это очень интересно. И одна из задач, которая стоит перед Черчесовым — чтобы игроки национальной сборной, минимум 50% команды, играли в зарубежных клубах. Только главный тренер может презентовать своего игрока, показать, на что он способен. И мы рассчитываем, что Черчесов поможет в этом плане очень сильно», — приводит слова Барменкулова «РБ Спорт».

3 июня стало известно, что Станислав Черчесов занял должность главного тренера сборной Казахстана по футболу. Предыдущим местом работы 60-летнего российского специалиста был венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года.

Напомним, с 2016 по 2021 год Черчесов занимал должность главного тренера сборной Казахстана. За этот период под его руководством российская национальная команда провела 57 матчей во всех турнирах, в которых 25 раз одержала победу, 11 раз сыграла вничью и 21 раз потерпела поражение.