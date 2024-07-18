«Барселона» сократила расходы на зарплаты до 60% от дохода, ранее они составляли 98%

После трёх лет экономии и активной работы по экономическому оздоровлению «Барселоне» удалось сократить расходы на заработные платы для футболистов до 60% (€ 399 млн) от дохода клуба, в то время как в сезоне-2020/2021 они составляли 98% от финансовых поступлений сине-гранатовых. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, «Барселоне» удалось редуцировать зарплатный фонд на € 180 млн.

Подчёркивается, что лидером по расходам на зарплату на текущий момент является «ПСЖ» с показателем в € 574 млн. На второй строчке располагается «Манчестер Сити», тратящий на зарплаты € 497 млн. Замыкает тройку лидеров мадридский «Реал» (€ 459 млн).

Напомним, по итогам минувшего сезона «Барселона» заняла второе место в чемпионате Испании.

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