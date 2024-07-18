Павел Мелёшин: хочу, чтобы мой любимый «Спартак» стал чемпионом в новом сезоне РПЛ

Нападающий «Спартака» Павел Мелёшин рассказал о своих желаниях и целях на грядущий сезон РПЛ.

— Какие у вас цели на сезон?

— Хочется, чтобы мой родной дом, моя любимая команда стала чемпионом. Это моя заветная мечта.

— А личные?

— Как можно больше забивать. Чем больше, тем лучше, – приводит слова игрока «РБ Спорт».

По итогам сезона-2023/2024 красно-белые заняли пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с 50 очками.

В минувшем сезоне Мелёшин принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.