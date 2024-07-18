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Лучший бомбардир в истории Лиги Европы Обамеянг стал игроком «Аль-Кадисии»

Лучший бомбардир в истории Лиги Европы Обамеянг стал игроком «Аль-Кадисии»
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Саудовская «Аль-Кадисия» объявила о подписании контракта с 35-летним нападающим Пьер-Эмериком Обамеянгом. Трудовое соглашение рассчитано до 2026 года.

Фото: ФК «Аль-Кадисия»

Габонский футболист перешёл в саудовский клуб из французского «Марселя». По ходу минувшего сезона нападающий стал лучшим бомбардиром в истории Лиги Европы, забив 32 гола в общей сложности. Всего в минувшем сезоне Обамеянг принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился 30 голами и 11 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

За свою карьеру Обамеянг выступал за «Милан», дортмундскую «Боруссию», «Арсенал», «Барселону», «Челси».

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