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Результаты матчей первого квалификационного раунда Лиги Европы 18 июля

Результаты матчей первого квалификационного раунда Лиги Европы 18 июля
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Завершились ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА. Представляем вашему вниманию их результаты.

«Лапи» (Косово) — «Висла» Кр (Польша) (1:2, по сумме двух матчей 1:4);

«Тобол» (Казахстан) — «Ружомберок» (Словакия) (1:0, по сумме двух матчей 3:5);

«Зиря» (Азербайджан) — «Шериф» (Молдавия) (1:2, по сумме двух матчей 2:2 (4:5 пен.));

«Пафос» (Кипр) — «Эльфсборг» (Швеция) (2:5, по сумме двух матчей 2:8);

«Корвинул» (Румыния) — «Пакш» (Венгрия) (0:2, по сумме двух матчей 4:2);

«Марибор» (Словения) — «Ботев» П (Болгария) (2:2, по сумме двух матчей 3:4).

Согласно новым правилам, количество участников групповой стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций составит по 36 команд. Было решено отказаться от привычного формата групповых стадий и перейти на швейцарскую систему.

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