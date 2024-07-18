Результаты матчей первого квалификационного раунда Лиги Европы 18 июля

Завершились ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА. Представляем вашему вниманию их результаты.
«Лапи» (Косово) — «Висла» Кр (Польша) (1:2, по сумме двух матчей 1:4);
«Тобол» (Казахстан) — «Ружомберок» (Словакия) (1:0, по сумме двух матчей 3:5);
«Зиря» (Азербайджан) — «Шериф» (Молдавия) (1:2, по сумме двух матчей 2:2 (4:5 пен.));
«Пафос» (Кипр) — «Эльфсборг» (Швеция) (2:5, по сумме двух матчей 2:8);
«Корвинул» (Румыния) — «Пакш» (Венгрия) (0:2, по сумме двух матчей 4:2);
«Марибор» (Словения) — «Ботев» П (Болгария) (2:2, по сумме двух матчей 3:4).
Согласно новым правилам, количество участников групповой стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций составит по 36 команд. Было решено отказаться от привычного формата групповых стадий и перейти на швейцарскую систему.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: