БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент: пример Дуарте может поспособствовать приезду в Россию других парагвайцев

Агент: пример Дуарте может поспособствовать приезду в Россию других парагвайцев
Аудио-версия:
Комментарии

Агент Ренато Биттар, представляющий интересы центрального защитника «Спартака» Алексиса Дуарте, высказался относительно карьеры своего клиента в московском клубе.

«Алексис очень счастлив в России и в «Спартаке», он очень хорошо выступает за московский клуб. Его положительный пример «открывает двери» в эту страну и для других парагвайских игроков», — приводит слова Биттара Pasión Estudio.

Напомним, 24-летний парагваец перешёл в «Спартак» в январе 2023 года. За этот период он принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

Материалы по теме
Павел Мелёшин: хочу, чтобы мой любимый «Спартак» стал чемпионом в новом сезоне РПЛ

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android