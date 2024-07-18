Агент: пример Дуарте может поспособствовать приезду в Россию других парагвайцев

Агент Ренато Биттар, представляющий интересы центрального защитника «Спартака» Алексиса Дуарте, высказался относительно карьеры своего клиента в московском клубе.

«Алексис очень счастлив в России и в «Спартаке», он очень хорошо выступает за московский клуб. Его положительный пример «открывает двери» в эту страну и для других парагвайских игроков», — приводит слова Биттара Pasión Estudio.

Напомним, 24-летний парагваец перешёл в «Спартак» в январе 2023 года. За этот период он принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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