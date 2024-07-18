Модрич: рад, что Мбаппе перешёл в «Реал», хоть он и обыграл меня в финале чемпионата мира

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился мнением о новоиспечённом нападающем «сливочных» Килиане Мбаппе, который ранее в положительном ключе высказывался о хорватском футболисте.

«Я ценю его слова. Они очень приятные. Рад, что он наконец-то перешёл в «Реал». Он один из лучших, что и доказывал все эти годы. К сожалению, он является футболистом, который выиграл финал чемпионата мира в матче против меня, но я очень рад, что сейчас он в команде (речь о финале чемпионата мира — 2018, в котором сборная Франции обыграла Хорватию со счётом 4:2. — Прим. «Чемпионата»). Мы все будем помогать ему, чтобы он адаптировался и проявил свой талант, а также мог выкладываться на полную», — приводит слова Модрича Mundo Deportivo со ссылкой на Realmadrid TV.

3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». 16 июля состоялась его презентация в качестве игрока «Королевского клуба». Ранее в СМИ появлялась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.

Материалы по теме Специалисты «Реала» определили, что Мбаппе не нуждается в операции на носе

«Сантьяго Бернабеу» готовят к презентации Мбаппе: