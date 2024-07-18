Лепёхин: надеюсь, Глушенков станет главной ударной силой «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин надеется, что нападающий Максим Глушенков станет главной ударной силой петербургской команды в новом сезоне.

«Надеюсь, Глушенков будет главной ударной силой «Зенита» в новом сезоне. В прошлом году Максим себя здорово проявлял в «Локомотиве», в Санкт-Петербурге тоже ярко начал. Поэтому все шансы на это есть. Но наверняка спрогнозировать этот момент невозможно. Есть же много факторов, которые могут повлиять на то, что у футболиста может резко начать что-то не получаться. Если бы таких факторов не было, то в России было бы миллион хороших игроков», — приводит слова Лепёхина Legalbet.

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере нападающего Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1».

13 июля игрок дебютировал за «Зенит» в матче за Суперкубок России с «Краснодаром» (4:2) и отметился дублем.

Новый сезон чемпионата России стартует 20 июля. В 1-м туре «Зенит» встретится с «Крыльями Советов». Матч состоится в Самаре 20 июля на стадионе «Солидарность Арена», начало – в 17:30 мск.