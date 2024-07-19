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Во Франции поддержали Кунде и Фофана, подвергшихся расизму после осуждения Аргентины

Федерация футбола Франции (FFF) высказала слова поддержки французским футболистам Жюлю Кунде и Уэсли Фофана, подвергшимся расистским оскорблениям в социальных сетях после того, как они осудили игроков сборной Аргентины, исполнивших оскорбительную песню в адрес «трёхцветных».

«FFF оказывает полную поддержку Уэсли Фофана и Жюлю Кунде, ставшими объектами недопустимых расистских оскорблений в социальных сетях.

Эти предосудительные комментарии противоречат ценностям футбола, спорта и прав человека, которые объединяют нас», – написано в официальном аккаунте FFF в соцсети Х (ранее Twitter).

Игроки сборной Аргентины спели оскорбительную песню по отношению к французским футболистам после победы в финале Кубка Америки. Об этом инциденте стало известно благодаря прямому эфиру в социальных сетях полузащитника Энцо Фернандеса.

Футболисты сборной Аргентины исполняют кричалку про Францию: