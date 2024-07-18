«Манчестер Юнайтед» согласовал условия личного контракта с Угарте — инсайдер Романо

Английский «Манчестер Юнайтед» может подписать уругвайского полузащитника «Пари Сен-Жермен» Мануэля Угарте. Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям источника, «Манчестер Юнайтед» и Угарте договорились по личным условиям. Игрок хочет перейти в английский клуб. Переговоры с «ПСЖ» продолжаются. Отмечается, что опорником также интересуются другие команды.

Напомним, 23-летний Мануэль Угарте перешёл в «ПСЖ» из португальского «Спортинга» летом 2023 года. В минувшем сезоне уругваец принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 45 млн.