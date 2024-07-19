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Агент Мендеш настаивает, чтобы «Барселона» увеличила зарплату Ямалю — Sport.es

Агент Мендеш настаивает, чтобы «Барселона» увеличила зарплату Ямалю — Sport.es
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Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы 17-летнего крайнего нападающего «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля, рассчитывает добиться увеличения заработной платы для своего клиента. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, несмотря на то что действующий контракт Ямаля с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2026 года, между сторонами был заключён частный договор, в соответствии с которым после этой даты трудовое соглашение испанского футболиста будет автоматически продлено до 2030 года с повышением заработной платы.

Однако, учитывая текущий прогресс Ямаля и его выступление на чемпионате Европы — 2024, Мендеш настаивает, чтобы каталонский клуб поднял зарплату его клиенту до истечения контракта в 2026 году. Подчёркивается, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта пообещал, что приложит усилия для того, чтобы повысить оклад Ямаля.

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