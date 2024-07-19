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В Казахстане назвали условие для проведения товарищеского матча с Россией

В Казахстане назвали условие для проведения товарищеского матча с Россией
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Глава Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов рассказал, при каком условии возможна товарищеская игра с Россией.

«Когда Черчесов решит, что нужен такой матч, сделаем всё красиво, обставим разными мероприятиями. Это мы умеем, у нас этого не отнять. Тем более принимать гостей — в нашей ментальности», – приводит слова Барменкулова «РБ Спорт».

3 июня стало известно, что Станислав Черчесов занял должность главного тренера сборной Казахстана по футболу. Предыдущим местом работы 60-летнего российского специалиста был венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года.

Напомним, с 2016 по 2021 год Черчесов занимал должность главного тренера сборной России. За этот период под его руководством российская национальная команда провела 57 матчей во всех турнирах, в которых 25 раз одержала победу, 11 раз сыграла вничью и 21 раз потерпела поражение.

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