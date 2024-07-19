Вратарь «Зенита» Адамов: это со стороны кажется, что прошлый сезон как в сказке прошёл

Вратарь «Зенита» Денис Адамов высказался о минувшем сезоне, в котором петербургский клуб завоевал все российские трофеи.

— Последний месяц сезона, можно сказать, прошёл как в сказке. Как это смотрелось вообще из ворот и в чём прибавила команда, вот такой взгляд из рамки?

— Это со стороны, для вас это как в сказке прошёл, для нас он такой, честно, очень напряжённый был, потому что все всё прекрасно понимали, что мы были в роли догоняющих, и права на ошибку вообще не было. Потому что любая ошибка и потеря очков в последних играх, она уже лишала нас полностью, можно сказать, чемпионства.

И поэтому, что касается интриги, да, понятно, что всем было интересно за этим следить, но так этот месяц, я думаю, не только для меня, а для всей команды был очень напряжённый. И все, я думаю, последние силы прикладывали, чтобы бороться до конца. И вот, как я уже говорил, что нам всё-таки удалось это, что мы не сдавались, а до конца бились. И каждый, я думаю, верил в это, что всё может хорошо сложиться», – сказал Адамов в интервью YouTube-каналу «СБГ Истории».