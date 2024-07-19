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Модрич поделился эмоциями от осознания того, что он будет капитаном «Реала»

Модрич поделился эмоциями от осознания того, что он будет капитаном «Реала»
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38-летний полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал об ответственности, которую он ощущает в связи с тем, что с нового сезона он будет первым капитаном «сливочных».

«Это огромная ответственность, особенно когда ты смотришь на капитанов «Реала», которые были у него на протяжении многих лет. Возможность быть капитаном «Реала» — это что-то очень прекрасное и особенное. Я очень рад, что могу представлять команду в качестве капитана», — приводит слова Модрича Mundo Deportivo со ссылкой на Realmadrid TV.

17 июля хорватский полузащитник продлил контракт с «Реалом» до лета 2025 года.

Модрич играет за «сливочных» с 2012 года. В минувшем сезоне 38-летний футболист принял участие в 46 матчах во всех турнирах «сливочных», в которых он отметился двумя голами и восемью результативными передачами.Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Модрича составляет € 6 млн.

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