Терёхин: хороший контракт в РПЛ Денису Черышеву никто не даст

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терёхин предположил, какие российские команды может усилить 33-летний экс-вингер сборной России Денис Черышев.

«Меня не удивляет, что в РПЛ нет интереса к Черышеву. Последние сезоны он выступал в Серии B. У него постоянно травмы. Скорее всего, это отпугивает ведущие команды чемпионата России. Может, мы его увидим в Первой лиге, окажется у отца в «Шиннике».

Хороший контракт в РПЛ ему никто не даст. За меньшие деньги, наверное, он не поедет. Какие команды РПЛ он бы мог усилить? Если он будет в форме, то он даже первую семёрку не усилит. Ему было бы тяжеловато конкурировать, потому что у лидеров РПЛ сильные легионеры.

Усилил бы команды из второй восьмёрки: «Химки», «Факел», «Динамо» Махачкала, но ему, наверное, эти клубы неинтересны», — приводит слова Терёхина Legalbet.

33-летний российский левый вингер Денис Черышев является воспитанником клубной академии мадридского «Реала». Помимо «Королевского клуба», в Испании Денис выступал за «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию».

В августе 2022 года футболист подписал контракт с клубом итальянской Серии B «Венеция», где провёл два сезона. В июне 2024 года Черышев покинул «Венецию» в связи с завершением срока действия контракта, в прошедшем сезоне на его счету 168 игровых минут в 10 матчах во всех турнирах без результативных действий.