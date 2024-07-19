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«Юнайтед» предложил в 2,5 раза больше денег за подписание Йоро, чем «Реал» — TEAMtalk

«Юнайтед» предложил в 2,5 раза больше денег за подписание Йоро, чем «Реал» — TEAMtalk
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«Манчестер Юнайтед» удалось убедить «Лилль» продать ему 18-летнего центрального защитника Лени Йоро, несмотря на то что его долгое время вёл мадридский «Реал», поскольку он предложил € 62 млн (€ 52 млн + € 10 млн в качестве бонуса) за покупку игрока, в то время как «сливочные» были готовы расстаться с суммой в € 25 млн. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, в «Лилле» быстро приняли подобное предложение «Манчестер Юнайтед» и сразу же начали убеждать Йоро перейти именно в английский клуб.

Контракт Йоро с манкунианцами рассчитан до лета 2029 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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