Льорис высказался о расистском оскорблении игроков Франции со стороны сборной Аргентины

Экс-голкипер «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис отреагировал на расистскую кричалку в адрес французских игроков со стороны футболистов сборной Аргентины.

«Неважно, если вы в моменте эйфории, потому что выиграли важный трофей. Это требует ещё большей ответственности, когда вы победитель. Вы не хотите слышать или видеть подобные вещи в футболе. Мы все выступаем против дискриминации и расизма. Я просто думаю и надеюсь, что это ошибка. Мы все иногда совершаем ошибки, и надеюсь, что они извлекут из них урок.

Аргентина сейчас является лицом футбола в Южной Америке, в мире. Они заслуживают большой похвалы за то, что сделали на поле за последние четыре или пять лет», — приводит слова Льориса официальный сайт BBC.

Оскорбительная песня была исполнена футболистами сборной Аргентины после их победы в финале Кубка Америки — 2024 с Колумбией (1:0). Отмечая завоевание трофея, аргентинский футболист Энцо Фернандес начал прямой эфир в социальной сети, на котором вместе с товарищами по сборной спел: «Играют за Францию, но они все из Анголы».

Футболисты сборной Аргентины исполняют кричалку про Францию: