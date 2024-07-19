БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рекордсмен сборной Сербии по числу матчей Тадич завершил карьеру в национальной команде

Рекордсмен сборной Сербии по числу матчей Тадич завершил карьеру в национальной команде
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий турецкого «Фенербахче» Душан Тадич объявил о завершении карьеры в сборной Сербии.

«Ни одна клубная неудача не может ранить так, как неудача в составе сборной, и никакой клубный успех не может принести такой радости, как успех в футболке национальной команды. Я с огромным удовольствием боролся и защищал герб сборной. Я прощаюсь со сборной, но верю, что наши пути вновь пересекутся. После завершения игровой карьеры я хочу остаться в футболе, и нет ничего лучше, чем отдавать все силы своей стране», — написал Тадич на странице в своей социальной сети.

Тадич является рекордсменом сборной Сербии по количеству проведённых матчей за национальную команду. На счету нападающего 111 встреч, в которых футболист забил 23 гола. В составе национальной команды Тадич участвовал на чемпионатах мира в 2018 и 2022 годах, а также на Евро-2024.

Материалы по теме
Тадич был вынужден извиниться перед тренером Сербии за свои слова об игре в старте

Евро-2024: итоговый список команд:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android