Рекордсмен сборной Сербии по числу матчей Тадич завершил карьеру в национальной команде

Нападающий турецкого «Фенербахче» Душан Тадич объявил о завершении карьеры в сборной Сербии.

«Ни одна клубная неудача не может ранить так, как неудача в составе сборной, и никакой клубный успех не может принести такой радости, как успех в футболке национальной команды. Я с огромным удовольствием боролся и защищал герб сборной. Я прощаюсь со сборной, но верю, что наши пути вновь пересекутся. После завершения игровой карьеры я хочу остаться в футболе, и нет ничего лучше, чем отдавать все силы своей стране», — написал Тадич на странице в своей социальной сети.

Тадич является рекордсменом сборной Сербии по количеству проведённых матчей за национальную команду. На счету нападающего 111 встреч, в которых футболист забил 23 гола. В составе национальной команды Тадич участвовал на чемпионатах мира в 2018 и 2022 годах, а также на Евро-2024.

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