Тренер Сербии трогательно отреагировал на объявление о завершении карьеры в сборной Тадича

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович эмоционально высказался о завершении карьеры в национальной команде нападающего турецкого «Фенербахче» Душана Тадича.

«Душан Тадич – громкое имя в сербском футболе и парень, который оставил глубокий след на футболке нашей сборной. Я следил за его карьерой с того момента, как он проявил себя в «Войводине», а затем – когда он показал свой класс в Нидерландах, Англии и Турции. Тогда он превратился в одного из лучших полузащитников Европы.

С того момента, как я занял пост тренера сборной, я видел в нём лидера и был очень рад, что Тадич носил капитанскую повязку и 10-й номер на спине. Уважаю его решение и желаю ему удачи в дальнейшей карьере и жизни вне поля. Очень хочу организовать для него прощальный матч и предложу президенту Драгану Джаичу и людям из Футбольной ассоциации Сербии воспользоваться этой возможностью, чтобы попрощаться с бывшим капитаном. Достойный путь. Тадич заслужил это», — приводит слова Стойковича пресс-служба сборной Сербии в социальной сети X (ранее Twitter).

Тадич является рекордсменом сборной Сербии по количеству проведённых матчей за национальную команду. На счету нападающего 111 встреч, в которых футболист забил 23 гола. В составе национальной команды Тадич участвовал на чемпионатах мира в 2018 и 2022 годах, а также на Евро-2024.

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