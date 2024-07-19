Чемпион мира Канте может вернуться в АПЛ, хавбек ведёт переговоры с лондонским клубом

Лондонский клуб «Вест Хэм Юнайтед» ведёт переговоры о возвращении в английскую Премьер-лигу французского хавбека, чемпиона мира Н'Голо Канте из Саудовской Аравии за € 23 млн. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, новый главный тренер «молотобойцев» Хулен Лопетеги лично хочет видеть в своей команде французского полузащитника, который ранее восемь лет выступал в Англии за «Челси» и «Лестер Сити».

33-летний хавбек саудовского «Аль-Иттихада» в минувшем сезоне провёл за клуб во всех турнирах 44 матча, в которых забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач. Действующее соглашение с саудовским клубом рассчитано до июля 2026 года.

Канте выступал за лондонский «Челси» с 2016 года. С клубом французский футболист выиграл чемпионат и Кубок Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

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