Де Пауль: после победы на Кубке Америки Месси попросил никого не провоцировать

Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль рассказал о реакции футболистов после победы в финале Кубка Америки с национальной командой Колумбии (1:0).

«Когда Месси вышел, его показали на гигантском экране стадиона, и он плакал, мы это видели. В тот момент мы сказали: «Это для него». На чемпионате мира всё было ради Месси, это была его мечта. Он даёт что-то очень полезное, придаёт спокойствие, и невозможно не любить его как личность, помимо футбольной части.

В сборной Колумбии говорили, что Месси и Ди Мария уже не те, и мы хотели пойти за ними, как только одержали победу. Но Месси сказал нам: «Никто никого не провоцирует, теперь мы собираемся устроить вечеринку», — приводит слова Де Пауля Clarin.

Ранее Месси сообщил, что для него это был последний Кубок Америки.

Лионель Месси сыграл в теннис: