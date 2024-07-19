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Де Пауль: после победы на Кубке Америки Месси попросил никого не провоцировать

Де Пауль: после победы на Кубке Америки Месси попросил никого не провоцировать
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Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль рассказал о реакции футболистов после победы в финале Кубка Америки с национальной командой Колумбии (1:0).

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 04:20 МСК
Аргентина
Окончен
1 : 0
ДВ
Колумбия
1:0 Мартинес – 112'    

«Когда Месси вышел, его показали на гигантском экране стадиона, и он плакал, мы это видели. В тот момент мы сказали: «Это для него». На чемпионате мира всё было ради Месси, это была его мечта. Он даёт что-то очень полезное, придаёт спокойствие, и невозможно не любить его как личность, помимо футбольной части.

В сборной Колумбии говорили, что Месси и Ди Мария уже не те, и мы хотели пойти за ними, как только одержали победу. Но Месси сказал нам: «Никто никого не провоцирует, теперь мы собираемся устроить вечеринку», — приводит слова Де Пауля Clarin.

Ранее Месси сообщил, что для него это был последний Кубок Америки.

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