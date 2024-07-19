«Экономически это не так выгодно». Горшков — об участии России в турнире Трёх наций

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков высказался о возможном участии сборной России в турнире Трёх наций во Вьетнаме. Напомним, ранее в СМИ сообщалось о том, что сборную России пригласили на турнир с участием Вьетнама и Таиланда. Игры пройдут 4, 7 и 10 сентября в Хошимине.

«Надо учитывать перелёты. Возможно, экономически это не так выгодно. Сложно комментировать участие сборной в этом турнире. С соперниками тяжело сейчас, поэтому нужно играть с любыми сборными.

Интереснее и правильнее играть с сильными соперниками, но и с такими можно поддерживать национальную команду в режиме какой-то готовности. Надо людей просматривать, наигрывать, чтобы сборная каким-то образом существовала. С этой точки зрения нужно какое-то движение», — приводит слова Горшкова Legalbet.

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили Россию от международных турниров по политическим причинам. Аналогичное отстранение коснулось и других видов спорта, особенно командных. Российские футбольные судьи также перестали вызываться на международные матчи. 7 июня сборная России провела товарищескую игру с национальной командой Беларуси (4:0).

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