Стало известно условие, при котором чемпион Европы Дани Ольмо может перейти в «Барселону»

Каталонской «Барселоне» может потребоваться крупная продажа, если будет подписан атакующий полузащитник «РБ Лейпциг» Дани Ольмо. Об этом сообщает Barca Universal в социальной сети X (ранее Twitter) со ссылкой на интервью инсайдера Жерара Ромеро.

По информации источника, клуб уже определился с тем, кто будет выставлен на продажу при успехе в сделке по Ольмо. Имя этого игрока пока не раскрывается, но характеризуется источником как «неожиданное».

Ольмо принял участие в 33 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн. Действующее соглашение с немецким клубом рассчитано до июля 2027 года.

В составе сборной Испании хавбек выиграл чемпионат Европы — 2024 в Германии, став лучшим бомбардиром турнира, забив три мяча.

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