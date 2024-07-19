БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно условие, при котором чемпион Европы Дани Ольмо может перейти в «Барселону»

Стало известно условие, при котором чемпион Европы Дани Ольмо может перейти в «Барселону»
Аудио-версия:
Комментарии

Каталонской «Барселоне» может потребоваться крупная продажа, если будет подписан атакующий полузащитник «РБ Лейпциг» Дани Ольмо. Об этом сообщает Barca Universal в социальной сети X (ранее Twitter) со ссылкой на интервью инсайдера Жерара Ромеро.

По информации источника, клуб уже определился с тем, кто будет выставлен на продажу при успехе в сделке по Ольмо. Имя этого игрока пока не раскрывается, но характеризуется источником как «неожиданное».

Ольмо принял участие в 33 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн. Действующее соглашение с немецким клубом рассчитано до июля 2027 года.

В составе сборной Испании хавбек выиграл чемпионат Европы — 2024 в Германии, став лучшим бомбардиром турнира, забив три мяча.

Материалы по теме
«Бавария» летом подпишет Хави Симонса или Дани Ольмо — Sky Sports

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android