Игрок «ПСЖ» дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед» — Флориан Плеттенберг

Уругвайский полузащитник «Пари Сен-Жермен» Мануэль Угарте рассчитывает в ближайшее время завершить трансфер в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, 23-летний уже дал согласие на переход, а у клубов остался нерешённый вопрос об условиях сделки. Переговоры с «ПСЖ» продолжаются. Отмечается, что опорником также интересуются другие команды.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и Угарте договорились по личным условиям.

Напомним, 23-летний Мануэль Угарте перешёл в «ПСЖ» из португальского «Спортинга» летом 2023 года. В минувшем сезоне уругваец принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 45 млн.

Уругвай выиграл у Канады матч за третье место Копы-2024: