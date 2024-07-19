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Президент «Атлетико» прокомментировал возвращение Жоау Феликса в команду после аренды

Президент «Атлетико» прокомментировал возвращение Жоау Феликса в команду после аренды
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Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо высказался о возвращении нападающего Жоау Феликса в мадридскую команду после возвращения из аренды в «Барселоне».

«Мы ждём, когда к нам присоединится Фелиш, ведь он один из наших игроков. Жоау – отличный футболист. Он добьётся успеха в любом месте, где бы ни выступал, несомненно. Теперь нам нужно понять, чего хочет он сам», — приводит слова Сересо Atletico Universe в социальной сети X (ранее Twitter) со ссылкой на интервью в Jugones.

Напомним, в минувшем сезоне Феликс принял участие в 54 матчах во всех турнирах за каталонскую команду и сборную, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с мадридским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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