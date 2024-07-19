БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Энди Коул: новому тренеру сборной Англии придётся стать Гвардиолой

Энди Коул: новому тренеру сборной Англии придётся стать Гвардиолой
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий сборной Англии Энди Коул высказался об увольнении главного тренера Гарета Саутгейта.

«Я не думаю, что большая часть критики была справедливой. Мы всегда можем наброситься на тренера с критикой, но он был самым успешным менеджером за 58 лет, так что он не может быть таким уж плохим. Я не ожидал, что он уйдет. Для меня, если бы он остался, это не имело бы никакого значения. Но он очень ранен тем, что произошло. Кто бы сейчас ни получил эту работу, я желаю ему всего наилучшего, потому что ему придётся стать Гвардиолой. Кто бы это ни был, его стопроцентно раскритикуют за то, что он выбрал не ту команду или не тех игроков. Кто бы ни занял его место, я желаю ему всего наилучшего, потому что придётся сделать лучше, чем сделал Гарет, а это будет нелегко», — приводит слова Коула Daily Mail.

Напомним, Саутгейт покинул пост главного тренера после поражения в финале Евро-2024 со сборной Испании (1:2).

Материалы по теме
Саутгейт уходит лузером. Но главная проблема сборной Англии не в нём
Саутгейт уходит лузером. Но главная проблема сборной Англии не в нём

Английские фанаты нашли полицейского, похожего на Саутгейта

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android