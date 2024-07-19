Названа причина проблемы в переговорах между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» по де Лигту

Переговоры между «Манчестер Юнайтед» и «Баварией» по летнему трансферу защитника Маттейса де Лигта зашли в тупик. Об этом сообщает Transfer News Live в социальной сети X (ранее Twitter) со ссылкой на журналиста Грэма Бэйли.

По информации источника, «Бавария» хочет получить за де Лигта около € 50 млн, в то время как «Манчестер Юнайтед» готов предложить примерно € 40 млн.

Также сообщается, что у «Манчестер Юнайтед» есть сложности с трансферами за высокую цену, в связи с официальным объявлением о приобретении за € 62 млн (€ 52 млн + € 10 млн в качестве бонуса) 18-летнего центрального защитника Лени Йоро, ранее выступавшего за «Лилль».

Напомним, в минувшем сезоне де Лигт принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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