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Де Пауль рассказал о реакции Месси на поражение от Саудовской Аравии на ЧМ-2022

Де Пауль рассказал о реакции Месси на поражение от Саудовской Аравии на ЧМ-2022
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Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль рассказал о реакции нападающего Лионеля Месси на поражение в матче с Саудовской Аравии на ЧМ-2022 в первом туре группового этапа.

Поражение от Саудовской Аравии было ужасным. Мы не проигрывали в течение трех лет и были непобежденными в течение очень долгого времени, и мы забыли, что значит проигрывать. Мы вернулись в отель и все стояли молча, было слышно, как мы резали еду, это было очень некрасиво. Лео преживал, но он пытался это скрыть, потому что знает, что мы вдохновлялись им. Скалони дал нам выходной на следующий день, и ни я, ни Месси не хотели видеть нашу семью. Мы заперлись в комнате, и он сказал мне: «Это мой последний чемпионат мира, я не могу уйти вот так, я не могу в это поверить», — приводит слова Де Пауля Clarin.

Напомним, сборная Аргентины в итоге стала победителем ЧМ-2022 в Катаре.

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