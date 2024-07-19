Стали известны имена трёх игроков «Баварии», которые не входят в планы тренера Компани

Мюнхенская «Бавария» рассчитывает на продажу троих игроков первой команды, которые не входят в планы нового главного тренера Венсана Компани. Об этом сообщает Reddit со ссылкой на слова журналиста и инсайдера Флориан Плеттенберг в эфире Sky Sport.

По информации источника, Кингсли Коман и Леон Горецка должны покинуть немецкую команду, однако серьёзного интереса к ним не проявляет ни один большой клуб. Также «Бавария» готова продать 29-летнего вингера Сержа Гнабри при поступлении хорошего предложения.

Ранее также сообщалось, что мюнхенцы могут продать Маттейса де Лигта в «Манчестер Юнайтед», однако на данный момент переговоры между клубами зашли в тупик.

Напомним, бельгийский специалист был назначен на должность главного тренера «Баварии» нынешним летом. В минувшем сезоне Компани возглавлял «Бёрнли», который набрал 24 очка после 38 туров английской Премьер-лиги, занял 19-е место и вылетел в Чемпионшип. Под руководством 38-летнего футболиста «Бёрнли» принял участие в 96 матчах во всех турнирах, в которых 41 раз одержал победу, 24 раза сыграл вничью и 31 раз потерпел поражение.

По итогам минувшего сезона «Бавария» заняла третье место в чемпионате Германии, отстав от лидирующего леверкузенского «Байера» на 18 очков. Команду возглавлял Томас Тухель.

Олисе прибыл в Мюнхен для подписания контракта с «Баварией»: