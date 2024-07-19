У Рашфорда забрали права за превышение скорости

У нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда забрали права после того, как его поймали за превышение скорости, сообщает The Sun.

По данным источника, нападающий развил скорость на трассе выше 104 миль/ч (167 км/ч). Рашфорд признал себя виновным в превышении скорости. Теперь ему запрещено водить машину в течение шести месяцев и назначен штраф в размере €.1,97 тыс.

Отмечается, что что футболиста задержала белая патрульная машина BMW под прикрытием.

Рашфорд, который присутствовал на видеоконференции, заявил, что боялся, что за ним гонится автомобиль, и поэтому увеличил скорость.

Напомним, в минувшем сезоне Рашфорд принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

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